Crisi idrica, proseguono gli interventi della Regione nell’agrigentino

“Piu’ acqua convogliata nell’invaso di Scanzano, nel Palermitano, e nella condotta Landro-Lago Arancio, nell’Agrigentino, grazie alle attivita’ messe in campo dalla Regione Siciliana”. Lo afferma una nota della Regione Siciliana.

“Proseguono – sottolinea il presidente Renato Schifani – gli interventi pianificati dalla cabina di regia per l’emergenza idrica che ho voluto costituire per dare risposta alle criticita’ delle infrastrutture idriche nell’Isola. Andiamo avanti con determinazione e vigiliamo con attenzione sull’attuazione di quanto previsto. Gli interventi realizzati in questi due comprensori, in pochi mesi, evidenziano quanto sia essenziale la manutenzione degli impianti. Continuiamo a sollecitare i nostri tecnici affinche’ le strutture esistenti siano riportate in efficienza, non si perda acqua e si ottenga maggiore capacita’ da destinare a usi potabili o irrigui”.

Nell’Agrigentino, i lavori di rifunzionalizzazione della traversa Landro, per la riattivazione del sistema di adduzione del lago Arancio, sono stati avviati lo scorso gennaio e si concluderanno a maggio, ma sono stati gia’ completati per l’80 per cento. Il progetto prevede interventi per un importo di 320 mila euro. Ad oggi sono stati ripristinati i meccanismi idraulici, effettuata la pulizia di alcuni tratti dei torrenti Landro, San Giacomo e dei Mulini, e sono state effettuate riparazioni di diversi tratti della condotta. E’ cosi’ stato possibile attivare le traverse e immettere acqua nella condotta con una portata di circa 200 litri al secondo, evitando di farla defluire verso il mare.

“Grazie ai lavori di pulizia lungo le aste fluviali e al ripristino delle traverse realizzati dagli uffici del Genio civile di Palermo e Agrigento, incardinati nel Dipartimento regionale tecnico, quali soggetti attuatori degli interventi approvati dalla cabina di regia, e’ stato possibile garantire un maggiore approvvigionamento idrico potabile al sistema metropolitano di Palermo ed evitare sversamenti in mare nel territorio agrigentino, mettendo a disposizione del Consorzio di bonifica acqua per l’irrigazione delle campagne”, aggiunge l’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Arico’.