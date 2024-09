Crolla abitazione nel centro storico di Agrigento, tanta paura ma nessun ferito 

Momenti di panico nel centro storico di Agrigento per il crollo di un’abitazione in via Argento, a pochi passi dal monastero di Santo Spirito. La struttura, per fortuna, era disabitata e non c’era nessuno neanche nelle zone limitrofe. Il cedimento della casa, in condizioni fatiscenti, è dovuta anche probabilmente alle condizioni meteorologiche delle ultime ore. Un forte temporale, infatti, si è abbattuto questa notte su Agrigento.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e la protezione civile che hanno transennato la zona. Presenti anche i carabinieri del Nucleo Radiomobile, agli ordini del tenente Alberto Santino. I militari stanno valutando la possibilità di interdire l’intera area che potrebbe essere soggetta a nuovi cedimenti.