Dal viaggio di Caravaggio al viaggio dei migranti, tre opere di Caminiti in Prefettura

“La quotidianità è quella dell’immigrazione. Quest’opera parla del viaggio e prende come simbolo la fuga di Caravaggio da Roma. Un viaggio di chi scappa e questo è il collegamento con l’immigrazione”. Lo ha detto il prefetto di Agrigento, Filippo Romano, alla presentazione di ‘Humilitas occidit superbiam’, opere donate dall’artista Alex Caminiti e che resteranno esposte in maniera permanente nel Palazzo di Governo della Città dei Templi.

“Ho pensato al viaggio dei migranti, come fece Caravaggio che venne in Sicilia per salvarsi dalla pena capitale – ha detto Alex Caminiti – sono 3 strutture: un olio su tela, una scultura in marmo di Carrara e una fusione metallica che rappresenta la spada che è la maledizione che Caravaggio si poterà dietro per tutta la vita”.