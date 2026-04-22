Agrigento

“Dare una sanità migliore agli agrigentini”, il direttore dell’Asp Capodieci ospite di Riccardo Gaz 

Un’intervista a tutto tondo, irriverente come nello stile della trasmissione, che ha affrontato le tematiche legate alla sanità in provincia

Pubblicato 13 minuti fa
Da Redazione

Il direttore generale dell’Asp di Agrigento, Giuseppe Capodieci, è stato ospite di una nuova puntata di “A tutto Gaz”, il programma in onda su Radio Vela condotto da Riccardo Gaz. Un’intervista a tutto tondo, irriverente come nello stile della trasmissione, che ha affrontato le tematiche legate alla sanità in provincia di Agrigento. “Stiamo facendo di tutto per dare una sanità migliore agli agrigentini. Io non mi concentrerei solo sull’ospedale, nell’immaginario la sanità è l’ospedale ma dobbiamo uscire fuori da questo paradigma. Dobbiamo potenziare tutte le attività sul territorio, cercare di arrivare al paziente non costringendolo a recarsi in ospedale per avere un servizio. Otteniamo così due risultati: una migliore assistenza e decongestionare i Pronto soccorso che sono un pò la piaga di tutta Italia.” 

ECCO L’INTERVISTA COMPLETA 

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