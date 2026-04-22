Elezioni, Luigi Gentile: “Dalla Caritas un contributo di alto valore civile, priorità ai più fragili”

Il candidato sindaco di Agrigento, Luigi Gentile, esprime il proprio apprezzamento per la lettera indirizzata ai candidati alle prossime elezioni amministrative da S.E. Mons. Alessandro Damiano, Arcivescovo di Agrigento e Presidente della Caritas Diocesana, e dal direttore della Caritas Diocesana, dott. Valerio Landri. «Si tratta – dichiara Gentile – di un contributo di raro spessore civile, capace non solo di evidenziare le criticità del territorio, ma di offrire una lettura organica e responsabile dei bisogni della nostra comunità, restituendo profondità al dibattito pubblico».

Il candidato sottolinea come il richiamo alla politica quale forma alta di servizio rappresenti un principio guida imprescindibile: «Governare una città significa scegliere con chiarezza da che parte stare: accanto alle persone più fragili, a chi vive condizioni di marginalità, a chi spesso non ha voce». Gentile accoglie e rilancia le priorità indicate nella lettera, dal contrasto alla povertà e al disagio abitativo alle politiche giovanili e del lavoro, fino al ruolo del Terzo Settore, all’inclusione interculturale e all’accessibilità per anziani e persone con disabilità. «La mia idea di amministrazione – prosegue – si fonda su una visione integrata delle politiche sociali, non come interventi isolati, ma come un sistema coerente basato sulla co-programmazione e co-progettazione, nel rispetto del principio di sussidiarietà».

Particolare attenzione viene riservata al ruolo della Caritas Diocesana e della Fondazione Mondoaltro: «Rappresentano un patrimonio fondamentale per la nostra città, grazie alla loro conoscenza diretta delle situazioni di disagio e alla capacità di offrire risposte concrete. Un patrimonio che va valorizzato come risorsa strategica per l’intera comunità». Il candidato sindaco conclude ribadendo la piena disponibilità al dialogo: «Una collaborazione strutturata e continuativa tra istituzioni e realtà del sociale è una condizione necessaria per costruire politiche efficaci e realmente vicine ai bisogni dei cittadini». Gentile rinnova infine «stima e riconoscenza per il lavoro quotidiano svolto dalla Caritas e dalla Fondazione Mondoaltro, spesso in silenzio ma sempre con grande generosità, al servizio della dignità delle persone».