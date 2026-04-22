“Ti ammazzo, la colpa è tua!”, ed aggredisce i soccorritori: arrestato

E’ stata una mattinata “fuori dall’ordinario” quella di un 44enne di Palagonia che i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato perché resosi responsabile di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, nonché lesioni a personale esercente una professione sanitaria nell’adempimento delle sue funzioni e danneggiamento aggravato di beni dello Stato.

E’ successo di buon mattino, intorno alle 08.00, poco dopo che alla centrale operativa della Compagnia di Palagonia erano giunte alcune segnalazioni telefoniche, da parte di automobilisti in transito, in merito ad un incidente stradale con feriti avvenuto tra un camion ed un’autovettura in Contrada di Nunziata.Per garantire un tempestivo intervento, intanto, la centrale ha subito disposto l’invio di una pattuglia di militari della Stazione di Mineo che, poco dopo, sono stati raggiunti dai loro colleghi di Palagonia.E’ a questo punto che il 44enne conducente del camion, coinvolto nel sinistro stradale, ha cominciato ad assumere un comportamento immotivatamente aggressivo dapprima nei confronti dei soccorritori del 118, accorsi per prestare soccorso all’automobilista rimasto ferito nello scontro, nonché, dopo, verso i militari giunti successivamente in supporto dei loro colleghi.Dapprima il 44enne avrebbe rivolto le sue “attenzioni” nei confronti del personale sanitario, inveendo contro infermiere, soccorritrice ed autista dell’ambulanza, quest’ultimo tra l’altro costretto, nel parapiglia generale, a saltare sul suo mezzo di soccorso e staccarne le chiavi dal quadro d’accensione perché lo sconsiderato, forse per rendere agevole il passaggio di un autobus, era balzato al posto di guida e stava per accenderne il motore.

Lo stesso 44enne quindi, sceso dall’ambulanza, si è diretto verso la seconda autovettura di servizio dei Carabinieri, appena arrivata in quel momento, scagliandosi in particolare contro il militare alla guida perché, aperto lo sportello ed introdottosi nell’abitacolo, lo ha finanche minacciato di morte, salvo poi essere bloccato e posto in sicurezza. L’arresto del 44enne è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.