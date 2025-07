De Capitani su capitale della cultura 2025: “Io su Agrigento sono forte con il Pd”

La telefonata intercettata è del 9 agosto 2023.

La Guardia di finanza che sta indagando sul cerchio magico del presidente dell’Ars Gaetano Galvagno e dell’assessore regionale Elvira Amata, ascolta e trascrive il contenuto della conversazione tra Sabrina De Capitani, ex portavoce dimissionaria del presidente dell’Ars, detta “la zarina” protagonista assoluta delle vicende giudiziarie che coinvolgono Galvagno e Nuccio La Ferlita importante imprenditore ai vertici della società Puntoeacapo che si occupa, tra le altre cose, diu organizzazione di eventi. La loro attenzione è rivolta ad Agrigento che nel 2025 sarà Capitale della cultura.

Ecco l’interessante contenuto: “Sabrina De Capitani chiede all’uomo di farla partecipare con la Event Management Srl alle forniture per tali eventi, in particolare, in Agrigento cogliendo l’occasione che il prossimo anno la città sarà dichiarata capitale della cultura. Inoltre, la donna si offre al fine di intercedere politicamente per favorire l’assegnazione di non meglio specificate commesse, atteso che lei “su Agrigento è forte con li Pd”.

A seguito di richiesta specifica di Nuccio La Ferlita, in ordine ad informazioni sull’apertura dì una società in Arabia Saudita por l’organizzazione di eventi, la De Capitani riferisce che “loro (intendendo con ciò la società di Event Management S.rl di Daniele Parazzoli, con la quale di fatto collabora, ndr) hanno una società in Arabia Saudita con un magazzino con parecchia attrezzatura tecnica. La De Capitani racconta al La Ferlita come la loro società (Event Management, ndr) si occupi di realizzare i servizi in correlazione con l’organizzazione di grandi eventi in Arabia Saudita nonché gli enormi guadagni che si realizzano in quello Stato. La De Capitani accenna inoltre all’uomo del progetto di realizzare un grande evento in Arabia Saudita tramite la Event Management anche tramite un aiuto che starebbero richiedendo a Matteo Renzi che risulterebbe essere grande amico del Principe. Il progetto che ha il nome di Elephant Rock sarebbe del valore di 25 milioni di euro ed è paragonabile al Festival di Sanremo e sarebbe previsto all’interno del sito di Alula, che è patrimonio dell’Unesco. La De Capitani chiede poi al La Ferlita se può fare entrare (con la Envent Management, ndr) nella fornitura di servizi tecnici (audio, luci ecc.) correlati agli eventi che lui promuove od organizza (L.F.: “relativamente ad Agrigento, io devo andare… io… va beh c’ho da fate adesso Venditti-De Gregori, poi c’ho (inc) Renga”. D C : “ma tu nella tecnica non mi riesci e fere entrare? (…”amore ma vai sul nostro sito, Event Management Srl”).

Al riguardo, la De Capitani dice all’uomo che la Event Management ha aperto una sede a Siracusa e di approfittare che tra poco Agrigento diventerà la capitale della cultura 2024 (in realtà 2025, ndr) (D.C.: “noi abbiamo aperto la società a Siracusa perchè siccome faccia… fanno investimenti importanti … adesso che Agrigento diventa capitale della cultura nel 2024 (in realtà 2025, ndr) invitiamoci qualcosa”). La De Capitani dice che bisogna muoversi adesso e sì offre per dare una mano dal punto di vista politico, pertanto chiede all’uomo chi siano i suoi referenti ad Agrigento (D.C.: “dobbiamo iniziare ad andare adesso, poi ti do una mano da un punto di vista politico … e lo so… ma tu con chi parli quando sei li, coi Sindaco, con chi?”).

La Ferlita a questo punto se la prende con il malcapitato organizzatore di spettacoli agrigentino Enzo Bellavia, destinatario di giudizi poco lusinghieri, che in passato ha realizzato un teatro in piena Valle dei templi.

Afferma il manager di Puntoeacapo “di conoscere II sindaco e l’assessore Ciulla, che è di Fratelli d’Italia a che il Parco Archeologico dà la concessione d’uso del terreno dove si realizza il teatro ad Enzo Bellavia, un agrigentino che la ottiene da tanti anni, fornendo però “un servizio indecente”.

Al riguardo, la De Capitani dice che nella zona di Agrigento “è forte con il Pd” (L.F. “conosco il sindaco e l’assessore Ciulla, che è di Fratelli d’Italia, del Comune, ma li la concessione d’uso del terreno dove si realizza ti teatro il Parco Archeologico lo dà ad Enzo Bellavia che è un agrigentino che la ottiene de tanti anni, fa una roba che è diciamo, in un campo di patate lui fa una cosa, un allestimento indecente, detto tra me e te, però come dire questo c’è e questo ci utilizziamo”). D.C: “ma io su Agrigento sono forte con il Pd”.

Si sconosce, al momento, l’ulteriore corso dell’investigazione.