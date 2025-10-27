Messina

Ponte sullo stretto di Messina, 7.500 candidature in solo tre giorni

Mercoledì appuntamento tra Salvini e la Corte dei Conti per l'ok definitivo

“Mercoledì abbiamo l’appuntamento con la Corte dei Conti per l’ok definitivo” al Ponte sullo Stretto. Lo ha detto oggi il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo al Green Building Forum Italia, in corso a Milano. Salvini ha definito il ponte come “la più grande opera in Occidente”. L’intervento farà risparmiare “200mila tonnellate di Co2 all’anno, qualcosa di assolutamente green. Mi stupiscono gli pseudo-ambientalisti che dicono di no all’interruzione di emissioni di tale portata.” All’opera “ci abbiamo lavorato tre anni, con interlocuzioni costanti alla Commissione Europea che ha partecipato con entusiasmo al progetto”. “Sono fiducioso” ha poi concluso Salvini.

Intanto  continua a crescere l’interesse attorno al progetto del ponte sullo Stretto di Messina. A 72 ore dall’annuncio dell’apertura delle selezioni, a quanto si apprende sono già oltre 7.500 le candidature ricevute da Webuild per le prime assunzioni legate alla realizzazione dell’opera. Un segnale concreto dell’attenzione che il progetto sta generando a livello nazionale. La raccolta delle candidature riguarda profili tecnici, operai e personale di staff destinati a Eurolink, il consorzio guidato da Webuild incaricato della costruzione del ponte. “L’iniziativa – si legge in una nota – “si inserisce in un più ampio piano di valorizzazione delle competenze e occupazione qualificata, con l’obiettivo di formare una squadra pronta ad affrontare una delle sfide infrastrutturali più ambiziose del Paese”. 

