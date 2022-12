Demanio, al via bando concessione immobili: c’è l’ex convento di San Vito

L’Agenzia del Demanio comunica di aver mandato in gara l’ultima tranche 2022 di bandi pubblici da affidare in concessione/locazione di valorizzazione immobili del patrimonio dello Stato non più utilizzati e che possono essere riconvertiti ad attività sociali, culturali, di tutela ambientale, turismo lento e mobilità “dolce”. Gli immobili posti in gara sono 16, di cui 2 da affidare in Concessione in uso gratuito e 14 da affidare in Concessione/Locazione di valorizzazione fino ad un massimo di 50 anni.

I bandi sono pubblicati nella sezione “Gare e Aste” del sito istituzionale (www.agenziademanio.it). Per le offerte c’è tempo fino al 15 maggio 2023. Più in dettaglio i 14 immobili in concessione “lunga” sono i seguenti: in Abruzzo la ex Caserma De Amicis a Sulmona (AQ); in Basilicata l’ex Casa cantoniera a Irsina (MT) e l’ex Casello ferroviario a Montescaglioso (MT); nel Lazio la ex Casa cantoniera “Il Colle” a Terracina (LT); in Lombardia l’ex Poligono di tiro a segno a Piazza Brembana (BG) e una porzione di un ex deposito militare a Pizzighettone (CR); in Piemonte l’ex Panificio militare a Casale Monferrato (AL) e l’ex Casa del Fascio a Vinzaglio (NO); in Sardegna il Faro di Capo Comino a Siniscola (NU); in Sicilia l’ex Istituto di geofisica mineraria e la Real Casa dei Matti a Palermo e l’ex Convento di San Vito ad Agrigento; in Toscana la Torre di Calafuria a Livorno e Villa Carducci Pandolfini a Firenze. I due beni da concedere in uso gratuito sono le ex case popolari a Limbadi (VV), in Calabria, e l’ex Teatro sociale di Amelia (TR), in Umbria.