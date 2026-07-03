Agrigento

Demografia, l’allarme della Camera di Commercio: “Emergenza che mette a rischio il futuro del territorio”

Lo afferma il Commissario straordinario della Camera di Commercio di Agrigento, commentando gli ultimi indicatori elaborati da DataView-Unioncamere

Pubblicato 55 minuti fa
Da Redazione

«I dati sulla demografia della provincia di Agrigento rappresentano un campanello d’allarme che non può più essere ignorato. Lo spopolamento, l’invecchiamento della popolazione e la continua emigrazione dei giovani costituiscono la principale emergenza economica e sociale del nostro territorio». Lo afferma il Commissario straordinario della Camera di Commercio di Agrigento, commentando gli ultimi indicatori elaborati da DataView-Unioncamere.

«Il dato sulla fecondità, pari a 1,25 figli per donna, è ancora superiore alla media nazionale, ma non basta a compensare una perdita di popolazione che dal 2002 al 2026 raggiunge il 9,1% e che, secondo le previsioni, potrebbe aggravarsi fino al 20,2% entro il 2050. A questo si aggiungono un indice di vecchiaia già molto elevato e un tasso di emigrazione verso l’estero tra i più alti d’Italia. Sono numeri che descrivono un territorio che rischia di perdere progressivamente capitale umano, competenze e capacità produttiva».

Per il Commissario, la questione demografica è ormai strettamente intrecciata con lo sviluppo economico: «Le imprese faticano sempre più a trovare lavoratori qualificati, diminuisce la domanda interna e si riduce la capacità del territorio di attrarre nuovi investimenti. La demografia non è soltanto una questione sociale, ma una variabile decisiva per la competitività del sistema economico».

«Per questo – conclude – serve una strategia condivisa tra istituzioni, sistema produttivo e parti sociali che punti a creare occupazione qualificata, valorizzare le filiere locali, sostenere l’innovazione e offrire ai giovani concrete opportunità per costruire il proprio futuro in questa provincia. La Camera di Commercio continuerà a fare la propria parte, promuovendo iniziative che rafforzino la competitività delle imprese e rendano il territorio più attrattivo per chi sceglie di investire, lavorare e vivere ad Agrigento»

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