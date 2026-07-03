Lampedusa

Sciopero e voli aerei a rischio per la visita del Papa a Lampedusa, interviene il Prefetto 

Lo sciopero avrebbe messo a rischio il ritorno di migliaia di fedeli arrivati a Lampedusa per il Papa. Il Prefetto firma ordinanza con la quale impone il regolare svolgimento del servizio

Pubblicato 54 minuti fa
Da Redazione

Il prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo, ha firmato l’ordinanza di precettazione per il personale della società Dat, la compagnia aerea, imponendo il regolare svolgimento dei servizi programmati per domenica 5 luglio, all’indomani della visita di Papa Leone sull’isola. L’astensione dal lavoro, proclamata lo scorso 22 giugno dal sindacato Usb nella fascia oraria 13-17, rischiava di bloccare sull’isola migliaia di fedeli, pellegrini, ma anche le autorità regionali, tra cui il presidente della Regione Siciliana, che domani saranno sulll’isola per la visita del Papa.

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