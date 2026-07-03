Sciopero e voli aerei a rischio per la visita del Papa a Lampedusa, interviene il Prefetto
Lo sciopero avrebbe messo a rischio il ritorno di migliaia di fedeli arrivati a Lampedusa per il Papa. Il Prefetto firma ordinanza con la quale impone il regolare svolgimento del servizio
Il prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo, ha firmato l’ordinanza di precettazione per il personale della società Dat, la compagnia aerea, imponendo il regolare svolgimento dei servizi programmati per domenica 5 luglio, all’indomani della visita di Papa Leone sull’isola. L’astensione dal lavoro, proclamata lo scorso 22 giugno dal sindacato Usb nella fascia oraria 13-17, rischiava di bloccare sull’isola migliaia di fedeli, pellegrini, ma anche le autorità regionali, tra cui il presidente della Regione Siciliana, che domani saranno sulll’isola per la visita del Papa.