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Evade da una comunità in cui si trovava ai domiciliari, arrestata 28enne di Canicattì

Per lei sono scattate immediatamente le manette con l'accusa di evasione

Pubblicato 21 minuti fa
Da Redazione

I carabinieri di Corridonia (Macerata) hanno intercettato e bloccato una ragazza di 28 anni, originaria di Canicattì, che si era allontanata arbitrariamente dalle comunità terapeutiche in cui era ristretta. L’agrigentina era sottoposta alla misura degli arresti domiciliari su ordinanza del Gip del Tribunale di Agrigento.

Ricevuta la segnalazione dell’allontanamento da parte del personale della struttura, i militari hanno perlustrato l’area circostante, intercettando la giovane lungo la S.P. 3 di Corridonia, in contrada Cigliano. Per lei sono scattate immediatamente le manette con l’accusa di evasione. Informato il Pubblico Ministero di turno, l’arrestata è stata trattenuta all’interno delle camere di sicurezza dell’arma, in attesa della celebrazione del rito direttissimo. 

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