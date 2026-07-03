Agrigento

“Violazioni ambientali”, sequestrata l’isola ecologica di via Sirio

Al Comune e alla società Iseda spetterà adesso individuare un nuovo luogo per il conferimento dei rifiuti per le zone non servite

Pubblicato 18 minuti fa
Da Redazione

Violazioni ambientali e inottemperanze al codice Ronchi: scattano i sigilli all’isola ecologica di via Sirio. Ad apporli sono stati i vigili urbani di Agrigento in seguito ad un controllo che avrebbe permesso di riscontrare – tra le altre cose – le cattive condizioni di tenuta di quell’area che è stata nel tempo trasformata anche in un punto di trasferenza per i mezzi delle società che si occupano della raccolta dei rifiuti in città.

Gli atti saranno adesso trasmessi all’Autorità giudiziaria per la convalida dei sigilli e per tutte le altre valutazioni del caso. Al Comune e alla società Iseda spetterà adesso individuare un nuovo posto – fintanto che l’area rimarrà sequestrata – per consentire il conferimento dei rifiuti per le zone non servite tra Villaggio Mosè e Palma di Montechiaro e per il trasbordo dei mezzi.

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