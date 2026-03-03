Racalmuto, Emilio Giordano nuovo assessore della giunta Bongiorno

Entra nella giunta Bongiorno un nuovo assessore. Si tratta di Emilio Giordano, che subentra a Lillo Conte; a lui vanno le deleghe al turismo, spettacolo, gemellaggi, sport e tempo libero, politiche giovanili , diritto e tutela degli animali. Affiancherà la squadra assessoriale già esistente : Antonino Lauricella, Cinzia Leone, Carmelisa Gagliardo , Luigi Castiglione.

“Noi abbiamo costruito nel corso della campagna una grande squadra, con tante personalità importanti e professionali, che possono dare un contributo determinante all’azione amministrativa di questo paese. Dichiara il Sindaco Calogero Bongiorno. Nell’ambito di questo momento di programmazione abbiamo ritenuto di predisporre alcuni avvicendamenti programmati, per far si che ogni singolo componente possa contribuire al programma amministrativo. Al dimissionario Lilluccio Conte va il mio personale ringraziamento e quello di tutta la giunta, e anche dei vertici amministrativi e burocratici del Comune, perchè è stato un assessore di grande presenza e di grande spessore impegnato quotidianamente per risolvere importanti problemi come la conclusione dell’inaugurazione del rifugio per gli animali, l’ufficio turistico, gemellaggi e tante altre iniziative inserite nel progetto turistico- culturale del paese. Lilluccio Conte rimarrà a collaborare con noi , cosi come tutti gli altri consiglieri comunali di maggioranza e perchè no anche i consiglieri di minoranza che possano contribuire a risolvere i problemi che assillano la nostra comunità. Più in là ci saranno altri avvicendamenti, come sempre da accordi intrapresi.

Per Emilio Angelo Giordano si tratta della prima esperienza politica. Poche , ma significative le sue dichiarazioni: ” Ringrazio la compagine amministrativa e i miei familiari., principalmente al gruppo politica Bufalino- Falco. Ora tocca a me, nel senso di dare a questo paese quello che mi ha dato finora”. Giordano è nativo di Desio ma da anni trapiantato a Racalmuto dove ha messo famiglia e soprattutto è diventato valido Ingegnere dell’Anas.