Insediamento di un Neo Notaio a Favara
Si tratta di Jessica Zarbo già Segretario Comunale
Si è svolta questa mattina, presso il Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Agrigento e Sciacca, innanzi al Presidente Claudia Gucciardo, la procedura di iscrizione a ruolo del Notaio Jessica Zarbo. La Dottoressa Zarbo, già Segretario Comunale, si insedia nel Comune di Favara, a seguito del vittorioso espletamento del concorso indetto con D.D. del 13 dicembre 2022 . A seguito della nomina ufficiale, avvenuta con Decreto del Ministero della Giustizia del 12 giugno 2025.
Il Notaio eserciterà in Favara presso Piazza San Vito, 5.
Redazione
