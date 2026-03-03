Favara

Insediamento di un Neo Notaio a Favara

Si tratta di Jessica Zarbo già Segretario Comunale

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Si è svolta questa mattina, presso il Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Agrigento e Sciacca, innanzi al Presidente Claudia Gucciardo, la procedura di iscrizione a ruolo del Notaio Jessica Zarbo. La Dottoressa Zarbo, già Segretario Comunale, si insedia nel Comune di Favara, a seguito del vittorioso espletamento del concorso indetto con D.D. del 13 dicembre 2022 . A seguito della nomina ufficiale, avvenuta con Decreto del Ministero della Giustizia del 12 giugno 2025.
Il Notaio eserciterà in Favara presso Piazza San Vito, 5.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 8/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Ultime Notizie

Racalmuto, Emilio Giordano nuovo assessore della giunta Bongiorno
Agrigento

Viabilità agrigentina, Carmina: “risposte insoddisfacenti dal Governo, unica certezza sinistri letali e cittadini vessati”
Favara

Insediamento di un Neo Notaio a Favara
Agrigento

Al via la 78ª edizione del Mandorlo in Fiore, ecco il programma completo
Caltanissetta

Intercettato al telefono mentre si trova ai domiciliari, in carcere Lorenzo Tricoli
Agrigento

Polizia, Giovanni Giudice nuovo vicario del questore di Perugia
banner italpress istituzionale banner italpress tv