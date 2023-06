Discusse ad Agrigento le prospettive di riforma del servizio sanitario

Mentre si susseguono ad Agrigento i convegni sulle nuove opportunità offerte dalla scienza medica, un altro convegno invece è andato al cuore della primaria necessità del recupero della centralità riguardante il diritto alla salute.

L’occasione l’ha offerta il saggio omonimo di Francesco Giulio Cuttaia edito da Giappichelli e che è stato presentato a casa Sanfilippo dal Parco Archeologico e dal Cepasa che ha chiamato a discuterne alcune firme della cultura medica agrigentina: Carmelo Castiglione primario ospedale di Licata, l’esperto di bioetica e teologo Enzo Di Natali, Rosario Maniscalco dirigente U.O., Gerlando Riolo Medico chirurgo, Maurizio Vinti direttore sanitario Mavila srl. Presenti il presidente dell’Ordine dei medici Santo Pitruzzella e il sindaco Franco Miccichè. L’autore del saggio, Cuttaia, è anche funzionario giuridico di amministrazione del Ministero della Sanità attualmente in posizione di comando alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Moderato da Paolo Cilona il convegno ha profuso a piene mani prospettive di gestione sanitaria sollecitando una maggiore coscienza collettiva intesa a riaffermare il buon funzionamento del servizio sanitario nazionale. E su questo versante i relatori sono stati puntuali nel riferire fatti ed episodi della nostra sanità siculo-cittadina di cui il sindaco della città è il capo con tutti gli onori e oneri, come ha voluto ribadire Enzo Di Natali. Ancora una volta il saggio e il convegno hanno messo in luce il processo normativo, ancora in atto, anche per le lentezze di una politica conflittuale, tendente ad introdurre la importante riforma basata soprattutto sul potenziamento dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria territoriale. Una riforma urgente e ormai d’obbligo, come la pandemia Covid ha fatto emergere drammaticamente.