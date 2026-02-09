Distrugge la propria auto con una pala dopo aver litigato con la compagna

Litiga con la compagna, chiama la polizia e all’arrivo degli agenti prende una pala e distrugge la propria auto. Protagonista della vicenda è un quarantenne agrigentino. L’uomo, secondo quanto ricostruito, dopo aver trascorso la giornata con l’ex compagna è andato in escandescenza a margine di un litigio.

Lui stesso prima ha chiamato il numero unico di emergenza e, quando ha visto arrivare la pattuglia, ha danneggiato il veicolo con una pala. I poliziotti, riportata la calma, hanno effettuato un controllo sull’auto scoprendo che il mezzo era pure sprovvisto di assicurazione. Per questo motivo la vettura è stata posta sotto sequestro.