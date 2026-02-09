Sicurezza al volante, in sei mesi ritirate 39 patenti ad Agrigento 

C’era chi parlava e chi, invece, messaggiava o dava una sbirciata ai social. Il tutto mentre si trovava al volante dell’auto. Sono ben 39 le patenti ritirate ad Agrigento in appena sei mesi.

È quanto emerge dal report della polizia locale cittadina che, nelle ultime settimane, ha intensificato i controlli sulle strade per cercare di mettere un freno a questa pericolosa pratica.

Per ogni violazione la multa prevista è di 250 euro oltre a cinque punti. Una volta che il documento viene ritirato poi è trasmesso alla Prefettura che ne dispone la sospensione che può andare dai quindici giorni fino anche ai due mesi.