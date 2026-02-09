Volley, Scalia Sciacca cede in casa al Palermo

Serata nera al Palatenda per la Scalia Volley Sciacca, sconfitta per 0-3 dal Rosso Pomodoro Palermo nella XIV giornata del girone H del campionato di Serie B. Gli ospiti, penultimi in classifica e in piena lotta per la salvezza, hanno conquistato l’intera posta con i parziali di 21-25, 23-25, 18-25. La formazione palermitana ha disputato una prova di grande determinazione, rimanendo quasi sempre avanti nei tre set e costringendo i ragazzi di Frinzi Russo a inseguire per tutta la gara. Lo Sciacca ha provato a restare agganciato al match, ma non è riuscito a trovare continuità né la lucidità necessaria nei momenti chiave.

Prova complessivamente opaca per il gruppo, anche condizionato dalle assenze degli infortunati Andrea Ferru e Francesco Tuis, che non consentivano al tecnico di avere ricambi importanti in panchina. Nonostante l’impegno, la squadra non è riuscita a esprimere il proprio consueto livello di gioco, lasciando spazio alla maggiore convinzione degli avversari.

Delusione a fine gara, soprattutto per il numeroso pubblico del Palatenda che, come sempre, ha sostenuto la squadra con calore. Una giornata storta, che però non deve sminuire il merito agli ospiti per la prestazione offerta, mentre i saccensi torneranno subito al lavoro per ripartire con determinazione già dal prossimo impegno.