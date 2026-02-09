“L’età gioenina e la presenza redentorista in Girgenti”, ecco il secondo volume di Biondi

Prosegue con un ampio programma di uscite per il 2026 la collana editoriale dedicata alle Opere di Settimio Biondi, storico agrigentino tra i più importanti cultori della memoria culturale e sociale della città. La collana, promossa da Medinova Editore con il patrocinio del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, ha l’obiettivo di raccogliere, rieditare e rendere nuovamente disponibili per il pubblico gli scritti fondamentali di Biondi, comprese opere rare e introvabili da anni e numerosi inediti.

Dopo il successo del primo volume pubblicato, esce ora il secondo titolo della serie: L’età gioenina e la presenza redentorista in Girgenti, con prefazione di Leonardo Sciascia. Questo volume, atteso dai lettori e dagli studiosi, contiene una delle scoperte storiche più originali su cui Biondi ha lavorato per molti anni, e poi ripresa da numerosi storici italiani e stranieri, offrendo un’analisi approfondita del ruolo della presenza redentorista nella Girgenti dell’età gioenina.

La collana, intitolata “Agrigento: storia e genio di un luogo”, si propone di restituire al grande pubblico la vastità dell’opera di Biondi, autore la cui produzione storiografica ha contribuito in modo significativo alla conoscenza della città e del suo territorio. Settimio Biondi (classe 1937), oltre a numerose pubblicazioni, è stato per molti anni Direttore del Museo Civico di Agrigento e ha dedicato la sua vita alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico locale.

Antonio Liotta, editore di Medinova, dichiara: “Con questo secondo volume riportiamo alla luce un libro introvabile da anni, che contiene una delle teorie storiche per cui Biondi è più famoso. La collana è un ponte tra passato e presente, capace di restituire a studiosi e cittadini un patrimonio culturale di valore inestimabile.”

Roberto Sciarratta, Direttore del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, commenta:

“Il lavoro di Settimio Biondi è un riferimento imprescindibile per chiunque voglia comprendere l’identità e le trasformazioni della nostra città. Siamo orgogliosi di patrocinare questa iniziativa che arricchisce l’offerta culturale e storica rivolta alla comunità e ai visitatori.”

Il volume, stampato da Medinova Editore con il patrocinio del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, sarà presentato al pubblico in un evento che verrà annunciato nei prossimi giorni.