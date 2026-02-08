Agrigento

Maltempo, ancora allerta gialla ad Agrigento

L'avviso è stato diramato dal Di partimento regionale di Protezione civile

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Allerta meteo-idrogeologica gialla ad Agrigento. Il sindaco ha informato la cittadinanza che il Dipartimento regionale di Protezione civile ha diramato un avviso per rischio meteo-idrogeologico, con previsione di rovesci o temporali, valido dalle 0.00 alle 24.00 di domani, 9 febbraio.

Il Comune invita alla prudenza e a limitare gli spostamenti, evitando di sostare su ponti, passerelle e in prossimità degli argini di torrenti e corsi d’acqua, oltre che in aree soggette ad allagamenti o esondazioni. Tra le raccomandazioni anche l’invito ad allontanarsi da locali seminterrati a rischio, a non attraversare sottopassi o guadi durante e dopo l’evento piovoso e a tenersi lontani da spiagge, coste e moli. In caso di precipitazioni intense si raccomanda inoltre di evitare il transito veicolare e pedonale nelle zone di Villaggio Mosè, San Leone e nell’area dei fiumi Naro, Ipsas e Drago.

