Domani via alla stabilizzazione dei precari delle Camere commerciali

La Cisl Fp delle province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna, attraverso il segretario generale Salvatore Parello, la segretaria territoriale Simonetta Franzone e il coordinatore provinciale Funzioni locali di Caltanissetta Gianfranco Di Maria, esprime grande soddisfazione per la stabilizzazione, prevista per domani, dei lavoratori a tempo determinato in servizio presso le Camere di Commercio della Sicilia.

“Questo importante risultato – dicono in una nota – segna la fine di un precariato che si trascinava da anni, portando stabilità e serenità a lavoratori che, con professionalità e dedizione, hanno garantito un contributo essenziale al funzionamento delle Camere di commercio e al supporto alle attività economiche e produttive del territorio. La Cisl Fp ha contribuito con determinazione a questo percorso, e accogliamo quindi con profondo compiacimento l’esito positivo della collaborazione tra le organizzazioni sindacali, l’amministrazione delle Camere di commercio e l’Assessorato alle attività produttive, diretto da Edy Tamajo. Questo successo dimostra ancora una volta come il dialogo e il confronto costruttivo possano generare risultati concreti e significativi, a beneficio dei lavoratori e della collettività”.Per la Cisl Fp si tratta di un momento storico “anche per il messaggio positivo che invia a tutta la comunità: garantire stabilità e dignità lavorativa è il primo passo per costruire un futuro migliore per i cittadini e per il tessuto economico e sociale della nostra regione”. Il sindacato rivolge un ringraziamento particolare a tutti coloro che hanno reso possibile questo traguardo, a partire dai lavoratori stessi che non hanno mai smesso di credere in questo percorso e proseguendo con l’assessore Tamajo e Unioncamere, “che hanno dimostrato sensibilità e attenzione verso i diritti e le necessità di chi opera ogni giorno per il bene comune”.