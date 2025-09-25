Donna rapinata in pieno centro ad Agrigento, indagini 

Bloccata in strada come nel più classico dei “fermi” e rapinata del portafogli. È successo in via San Vito, nel centro di Agrigento, dove un bandito solitario è entrato in azione portando via soldi, documenti e carte di credito ad una donna. Il fatto è avvenuto intorno le dieci di sera.

L’uomo, con volto parzialmente travisato, avrebbe fermato la signora prima che quest’ultima recuperasse l’auto parcheggiata nelle adiacenze.

Il malvivente non avrebbe mostrato o usato armi ma, dietro minaccia, si sarebbe fatto consegnare il borsello. Poi la fuga. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno immediatamente avviato le indagini. Al vaglio degli investigatori alcuni elementi e un aiuto potrebbe arrivare anche dall’eventuale presenza di telecamere in zona.