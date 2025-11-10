Caltanissetta

Ambulanza priva di autorizzazione sanitaria: sanzioni e sequestro

Al momento del controllo l'associazione di volontariato stava trasportando un paziente dietro pagamento di un compenso

Pubblicato 21 minuti fa
Da Redazione

La Polizia Stradale di Caltanissetta, nel Capoluogo, ha sequestrato un’ambulanza intestata ad un’associazione di volontariato poiché priva della necessaria autorizzazione sanitaria e utilizzata per noleggio con conducente sebbene non in possesso del previsto permesso.

L’associazione persegue le attività di soccorso di persone senza scopo di lucro, ma l’ambulanza, al momento del controllo, trasportava un paziente dietro il pagamento di un corrispettivo. Oltre al sequestro amministrativo del mezzo, gli agenti hanno proceduto al ritiro della patente e della carta di circolazione.

