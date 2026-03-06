Poste italiane, cartolina filatelica per l’8marzo negli sportelli di Agrigento e Sciacca

“L’8 marzo è ogni giorno” si legge sulla cartolina filatelica dedicata quest’anno alla Giornata Internazionale della Donna. È con questo messaggio accompagnato da un aquilone di tradizionali mimose che anche quest’anno Poste Italiane celebra l’importante giornata con materiale filatelico disponibile presso gli sportelli dedicati presenti ad Agrigento Centro e Sciacca.

Cifre importanti per la Sicilia, dove le lavoratrici di Poste Italiane costituiscono il 50% circa del personale applicato. E anche la provincia di Agrigento dà il proprio contributo con oltre 230 donne tra recapito, staff e uffici postali. Ed è in questi ultimi che la presenza femminile sul totale delle risorse applicate presenta il dato più alto. Il comparto, infatti, vanta oltre 170 risorse e 20 sedi guidate da direttrici, sono inoltre 34 gli uffici a prevalenza femminile o perfettamente bilanciati, il 50% delle sedi sul territorio. Un caso singolare è quello dalla sede di via Generale Caviglia a Porto Empedocle, un ufficio postale tutto al femminile dove la direttrice Lavinia Bentivegna è orgogliosa di rappresentare un trend incoraggiante. Anche il mondo del recapito, dove il genere femminile è storicamente meno rappresentato, ha visto crescere il numero di donne in organico, tra portalettere e personale interno, che oggi arriva a circa 60 unità.

Poste Italiane conferma così la propria cultura aziendale consapevole del contributo decisivo dell’occupazione femminile e consolida la propria posizione strategica con il riconoscimento Top Employer per il settimo anno consecutivo, grazie all’eccellenza delle sue politiche e delle sue pratiche per le risorse umane.