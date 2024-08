Dotazione organica all’Asp di Agrigento, Farruggia (Cisl Fp): “Importante passo avanti”

Via alla modifica qualitativa della dotazione organiche all’Asp di Agrigento, la Cisl Fp, con il coordinatore della sanità pubblica e privata Alessandro Farruggia, esprime soddisfazione per questo importante risultato raggiunto. “Da anni, è in più occasioni, abbiamo rappresentato la necessità di modificare le dotazioni organiche di tutti i professionisti perché datate e difformi rispetto all’aumento della tipologia di servizi forniti all’utenza – spiega Farruggia -. Oggi grazie alla volontà della nuova direzione strategica, guidata dal direttore generale Giuseppe Capodieci e i nuovi dirigenti nominati si è raggiunto un risultato importantissimo. Riconosciamo la volontà l’impegno e la rapidità di come in così poco tempo si sia messa in moto una macchina burocratica in passato spesso lenta e che non riesce a risolvere i problemi. Un bel punto di partenza – conclude Farruggia – per i numerosi obbiettivi che abbiamo come sindacato e sicuramente di questa Amministrazione”.