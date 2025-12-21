Agrigento

È morto Giovanni Farruggia, una vita dedicata al sindacato: aveva 73 anni

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Si è spento stamattina all’età di 73 anni Giovanni Farruggia, già segretario provinciale della Cisl Fp, storico esponente del sindacato e padre dell’oggi responsabile della Sanità pubblica e privata Alessandro. Era da tempo malato.

“Impossibile in poche righe ricordare Giovanni, la sua energia, la sua generosità, la sua simpatia contagiosa – dice in un post la Cisl Fp delle province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna -. Ha dedicato la vita al sindacato e ha rappresentato un esempio di coerenza e determinazione. La segreteria generale e tutti gli iscritti lo ricordano con gratitudine e affetto e sono vicini alla sua famiglia in questo momento di dolore”.

