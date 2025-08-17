E’ morto l’ortopedico Mimmo Contino

“Oggi Agrigento piange l’improvvisa scomparsa, del dott. Mimmo Contino, stimato ortopedico e caro amico che ci lascia all’età di 68 anni. Professionista brillante, uomo di grande ironia e simpatia, Mimmo era una persona davvero speciale. A nome mio e dell’Amministrazione comunale esprimo la più sincera vicinanza a Flavia Contino, consigliere comunale, e a tutta la famiglia in questo momento di dolore”.

Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè ricorda così, con un post su facebook, Domenico “Mimmo” contino prematuramente scomparso oggi (aveva 68 anni) apprezzato e conosciuto medico ortopedico dalle grandi qualità umane e professionali. Padre della consigliera comunale Flavia, Mimmo Contino era stato consigliere e assessore provinciale.

Mimmo Contino è morto per un improvviso malore. E’ stato tentato il tutto per tutto per strapparlo alla morte ma anche il fato è stato micidiale: le condizioni meteo avverse hanno impedito all’elisoccorso di levarsi in volo e trasportarlo in ospedale a Palermo.

I funerali si terranno domani nella chiesa del Villaggio Mosè di Piazza dei Vespri.