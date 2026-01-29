Ecua, Mangiacavallo senza filtri: “Ieri i titoli di coda di una tragicomica da strapazzo'”

Che il dente sia “avvelenato” non è un mistero. Ma Nené Mangiacavallo, presidente “per una notte” di Ecua in una vicenda in cui burocrazia, politica e antipatie personali si sono mescolate con esito variabile, ha le idee abbastanza chiare su quanto avvenuto ieri pomeriggio, con il rapidissimo insediamento del Cda a guida Giovanni Perino.

E’ stato messo letteralmente il “turbo” ad Ecua, dopo la revoca della sua designazione…

“Se c’era qualche dubbio sulla tenace ostilità nei miei confronti, con l’insediamento di ieri, è stato definitivamente ed inconfutabilmente fugato. Quelli di ieri sono i titoli di coda di un film che voleva tingersi di giallo ma che, alla fine, si è rivelato una tragicomica da strapazzo. Fino a quando il presidente nominato ero io, tutti i protagonisti, dal più alto in grado fino all’ultimo lacchè, hanno fatto ricorso a tutti gli espedienti, leciti e non, per prendere tempo in vista del completamento di un disegno inqualificabile che parte da lontano, nel tempo e nello spazio. La verità è che il risultato agognato era quello di non permettermi di svolgere la funzione di presidente dell’ECUA, non di assecondare il ‘mistero buffo’ del ritiro delle dimissioni del precedente presidente. Ottenuto il risultato, contrariamente a quanto avvenuto prima, sono stati più veloci della luce”.

Quando si dice l’efficienza…

“E’ stata convocata con immediatezza l’assemblea dei soci; con uno scatto da velocista il sindaco di Agrigento, dopo avere volontariamente disertato le precedenti assemblee, si precipita al Consorzio anche per festeggiare il risultato e viene completato in pochi secondi un iter tanto dubbio quanto sorprendente. Per me non sono bastati due mesi, per gli attuali ci son voluti due giorni. Quando si dice ‘la forza del potere’”.

Il neo presidente Perino, in una intervista, ha detto che la stima…

“Giudicare non è degli uomini, per cui non mi sento di potere esprimere alcun giudizio, anche perché non lo conosco. Fra l’altro non sono sensibile alle dichiarazioni d’occasione né, tantomeno, mi interessano le adulazioni. Da medico mi attengo all’evidenza, cioè seguo il metodo classico: registrare i sintomi, formulare la diagnosi ed indicare la terapia”.

E nel caso specifico che terapia consiglia?

“Per rimanere nella metafora sanitaria devo dire che siamo ancora nella fase della raccolta dell’anamnesi, per cui dovrò prima formulare un’esatta diagnosi e poi, ove possibile, indicare la giusta terapia”.

Ma c’è già qualche sintomo importante ?

“Non do molto peso al fatto che il dottor Perino, funzionario di lungo corso, sia stato destituito dalla presidenza del Consorzio Universitario di Siracusa. Ma è pur sempre un sintomo da tenere in considerazione”.

Allora?

“La questione più importante in questa vicenda non è la composizione del CDA dell’ECUA, che non considero il fine ma solo il mezzo. Quello che è importante è ridare dignità, riassegnando un ruolo portante ed una funzione significativa, non solo nell’ambito della formazione universitaria ma anche nell’ambito culturale e sociale, ad un Ente che può e deve fornire un contributo efficace allo sviluppo di questa provincia. L’augurio più sentito lo rivolgo agli studenti del Polo Universitario, che hanno dato fiducia ad Agrigento e che non possono diventare vittime di comportamenti biasimevoli ed inqualificabili, consumati fuori dalle mura dell’Università. A loro va il mio caro saluto e l’esortazione a tenere sempre la schiena diritta”.