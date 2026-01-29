Edificio precario, rifiuti all’esterno e liquami: chiusa coop per disabili psichici a Raffadali 





I Carabinieri del NAS sono intervenuti, dopo una segnalazione, in una cooperativa sociale di Raffadali che ospitava nove disabili psichici. La struttura si presentava precaria e a rischio incolumità pubblica; di fatti all’esterno dell’immobile sono stati trovati rifiuti, materassi abbandonati, e uno sversamento di liquami.

Irregolarità nella gestione della cooperativa dunque che hanno reso necessario il trasferimento degli utenti per garantire la loro sicurezza e benessere.

La cooperativa sociale è stata chiusa temporaneamente per ulteriori accertamenti da parte degli uffici competenti. All’ispezione hanno partecipato anche i Carabinieri della locale stazione, il personale dell’Asp di Agrigento e i servizi sociali del Comune di Raffadali.