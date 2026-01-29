Apertura

Edificio precario, rifiuti all’esterno e liquami: chiusa coop per disabili psichici a Raffadali 

Intervento dei carabinieri del Nas, nove disabili psichici sono stati trasferiti per garantire la loro sicurezza e benessere

Pubblicato 14 minuti fa
Da Irene Milisenda



I Carabinieri del NAS sono intervenuti, dopo una segnalazione, in una cooperativa sociale di Raffadali che ospitava nove disabili psichici. La struttura si presentava precaria e a rischio incolumità pubblica; di fatti all’esterno dell’immobile sono stati trovati rifiuti, materassi abbandonati, e uno sversamento di liquami.

Irregolarità nella gestione della cooperativa dunque che hanno reso necessario il trasferimento degli utenti per garantire la loro sicurezza e benessere.

La cooperativa sociale è stata chiusa temporaneamente per ulteriori accertamenti da parte degli uffici competenti. All’ispezione hanno partecipato anche i Carabinieri della locale stazione, il personale dell’Asp di Agrigento e i servizi sociali del Comune di Raffadali.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 3/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

di Irene Milisenda

Edificio precario, rifiuti all’esterno e liquami: chiusa coop per disabili psichici a Raffadali 
Apertura

Spari contro auto, ferita una ragazza alla mandibola: scambio di persona?
di Gioacchino Schicchi

Ecua, Mangiacavallo senza filtri: “Ieri i titoli di coda di una tragicomica da strapazzo'”
Ultime Notizie

Crescono gli infortuni sul lavoro,  Conflavoro rilancia: “Regole semplici, formazione pratica e incentivi stabili”
Politica

Sanità, Iacolino nominato nuovo direttore generale del Policlino di Messina
Licata

La maxi rissa in piazza a Licata, emessi 5 Daspo Willy
banner italpress istituzionale banner italpress tv