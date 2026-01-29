Maxi controllo negli esercizi pubblici ad Agrigento: scattano denunce e sanzioni

Continua l’attività di controllo della Polizia di Stato finalizzata a garantire il rispetto delle norme in materia di sicurezza, igiene e lavoro, con particolare attenzione agli esercizi pubblici del centro cittadino.

In particolare, nelle ultime settimane, su disposizione del Questore Tommaso Palumbo, personale della Squadra Amministrativa della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Agrigento, in alcune occasioni coadiuvata dal Nucleo di Polizia Commerciale della Polizia Municipale e dai funzionari del Servizio S.I.A.N. dell’A.S.P. di Agrigento, ha effettuato mirati controlli amministrativi presso diverse attività commerciali, soprattutto ai locali di ritrovo dei giovani, finalizzati alla verifica delle idoneità dei locali e delle attività svolte, al fine di garantire la corretta fruizione degli stessi e l’incolumità degli utenti.

Nel corso delle verifiche sono emerse numerose violazioni amministrative e, in alcuni casi, anche penali, che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni per oltre 10000 euro e l’avvio delle procedure di competenza.

In particolare: In una panineria del centro cittadino è stata accertata la presenza di un lavoratore irregolare, con conseguente segnalazione all’Ispettorato Provinciale del Lavoro per l’irrogazione delle sanzioni previste e l’obbligo di regolarizzazione. Sono state inoltre riscontrate irregolarità di natura sanitaria, per le quali l’A.S.P. procederà all’adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori e prescrittivi.

In un pub–bar del centro storico sono state rilevate gravi violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con segnalazione all’Autorità Giudiziaria per la mancata revisione dei presidi antincendio. Sono state, inoltre, accertate irregolarità sanitarie relative alla tracciabilità, conservazione e scadenza degli alimenti, con conseguente sequestro dei prodotti non conformi e contestazione di sanzioni amministrative. Nel medesimo esercizio è stata riscontrata anche la presenza di un lavoratore irregolare, nonché l’assenza del titolare o del preposto e la mancata esposizione del listino prezzi, per le quali sono state irrogate specifiche sanzioni pecuniarie.

In un circolo privato del centro cittadino sono state accertate violazioni in materia di sicurezza antincendio, con segnalazione all’Autorità Giudiziaria per la mancata revisione dei dispositivi antincendio. Sono state inoltre irrogate sanzioni amministrative per la mancata esposizione delle tabelle alcolemiche e per la presenza di personale addetto alla somministrazione privo del prescritto corso di alimentarista. Inoltre, il personale operante ha accertato che il predetto circolo privato stava effettuando in realtà una serata danzante senza la prescritta licenza e peraltro in un locale privo dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Anche per detta violazione il titolare dell’attività è stato segnalato alla Autorità Giudiziaria, con intimazione a non effettuare detti eventi in assenza di licenza e requisiti di agibilità dei locali.

In un pub–bar del centro cittadino sono state rilevate violazioni amministrative inerenti la mancata esposizione del listino prezzi e della licenza autorizzativa nonché la mancanza del rilevatore del tasso alcolemico a disposizione dei clienti per la verifica dello stato di idoneità alla guida dopo l’assunzione di bevande alcoliche.

In un pub–bar del centro storico sono state irrogate sanzioni amministrative per la presenza di personale addetto alla somministrazione privo del prescritto corso di alimentarista con segnalazione all’ASP di Agrigento.

In un pub–bar del centro cittadino sono rilevati diversi illeciti amministrativi con irrogazione di sanzioni per la presenza di personale addetto alla somministrazione privo del prescritto corso di alimentarista e per l’assenza del titolare la licenza o di un suo preposto.