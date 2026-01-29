Politica
Sanità, Iacolino nominato nuovo direttore generale del Policlino di Messina
La giunta regionale, nella seduta di oggi, ha approvato la nomina di Salvatore Iacolino a direttore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico G. Martino di Messina.
Iacolino ricopre attualmente la carica di dirigente generale del dipartimento regionale Pianificazione strategica dell’assessorato della Salute ed e’ stato commissario straordinario del Policlinico di Palermo. Il provvedimento verra’ adesso inviato all’Assemblea regionale siciliana, per il parere della commissione Affari istituzionali.
Redazione
