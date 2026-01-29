Apertura

Spari contro auto, ferita una ragazza alla mandibola: scambio di persona?

La giovane vittima è stata operata e non è in pericolo di vita

Pubblicato 31 minuti fa
Da Redazione

Diversi colpi di pistola sono stati esplosi contro una Fiat Panda, con a bordo una giovane coppia di Lentini ieri notte a Carlentini, nel Siracusano e una ragazza è rimasta ferita alla mandibola. La giovane è stata portata all’ospedale Umberto I di Siracusa dove è stata operata. Non corre pericolo di vita.   Secondo la ricostruzione dei carabinieri, intorno all’una e trenta, i due 24enni stavano rientrando a casa dopo una serata al cinema a bordo di un auto presa a noleggio, quando in Via del Mare sono stati affiancati da un’altra autovettura dalla quale sono esplosi i colpi di pistola e la ragazza, che si trovava a lato del guidatore, è stata colpita. La Procura di Siracusa sta coordinando le indagini. I due giovani appartengono a famiglie conosciute ed estranee a contesti criminali. Gli inquirenti sembrano ipotizzare uno scambio di persona, e probabilmente gli assalitori avrebbero confuso l’autovettura presa a noleggio.

