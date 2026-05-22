Elezioni ad Agrigento, chiusura di campagna tra comizi e appelli al voto

Ultime ore di campagna elettorale e ultimi appuntamenti per i quattro candidati sindaco di Agrigento. Centro destra diviso anche per i comizi; Dino Alonge, alle 17.30 sarà a Porta di Ponte, insieme alla squadra degli assessori designati e ai rappresentanti della coalizione, per parlare alla gente prima del silenzio elettorale. “Concluderemo questa intensa campagna elettorale tra la gente così come abbiamo scelto di iniziarla fin dal primo giorno. Abbiamo preferito i quartieri alle passerelle, le strade agli slogan, il contatto diretto con i cittadini ai palchi costruiti a tavolino. Siamo andati porta a porta per ascoltare davvero i bisogni degli agrigentini”, dice Alonge che rivendica una campagna “sobria ma concreta”, costruita sull’ascolto e sul confronto quotidiano con cittadini, famiglie, professionisti, commercianti e giovani.

In concomitanza in Piazza Pirandello, proprio accanto al Comune, alle ore 17,30 ci sarà il comizio di Luigi Gentile, affiancato dal leader di Sud chiama Nord, l’onorevole Cateno De Luca. “Concludiamo questa intensa campagna elettorale – dichiara Luigi Gentile – incontrando la gente nella piazza simbolo della città, per ribadire il nostro impegno e la nostra visione di un’Agrigento finalmente protagonista, efficiente e vicina ai cittadini”.

Alle ore 19.30 a Porta di Ponte sarà la volta del candidato sindaco Giuseppe Di Rosa, che lancia un appello agli indecisi. “Oggi mi rivolgo a chi ancora non ha scelto, a chi è deluso dalla politica, a chi pensa che nulla possa più cambiare. Io invece vi dico che questa volta può cambiare davvero tutto. Oggi sarà il momento nel quale ci guarderemo negli occhi un’ultima volta prima del voto. Sarà il momento della verità. Il momento nel quale Agrigento potrà dimostrare di voler finalmente rialzare la testa.Io ci credo.

E so che anche tantissimi agrigentini oggi ci credono davvero.”, dice Di Rosa.

Chiude la serata di comizi alle ore 21 sempre a Porta di Ponte, il candidato sindaco di Controcorrente, Michele Sodano. “L’ultimo potentissimo messaggio, un incontro emozionante con i cittadini prima del silenzio elettorale. Con gli interventi più incisivi della coalizione che, insieme agli agrigentini, il 24 e il 25 maggio aprirà una nuova meravigliosa pagina della storia della nostra città”, dice il candidato Sodano.