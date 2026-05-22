Notte europea dei Musei, aperture straordinarie ad Agrigento e Licata

In occasione della Notte europea dei Musei, iniziativa promossa sotto il patrocinio del Consiglio d’Europa, dell’UNESCO e dell’ICOM, il Parco archeologico della Valle dei Templi annuncia un’apertura serale straordinaria prevista per sabato 23 maggio.

Al Museo archeologico Pietro Griffo di Agrigento, le porte resteranno aperte dalle ore 20:00 alle ore 23:00. Durante la serata, alle ore 20:30 e alle ore 21:30, gli archeologi di CoopCulture condurranno visite didattiche focalizzate sul culto di Demetra. Il percorso approfondirà la figura della dea legata alla terra e ai cicli della vita attraverso l’analisi di ex voto, terrecotte architettoniche e reperti del territorio agrigentino. Per partecipare a queste sessioni guidate è previsto un ticket di 4 euro, mentre l’accesso è di solo un euro.

Parallelamente, il Museo della Badia di Licata accoglierà il pubblico dalle ore 17:00 alle ore 23:00. Anche in questo caso il biglietto d’ingresso sarà di solo 1 euro e le attività didattiche saranno realizzate gratuitamente in collaborazione con il GRAL (Gruppo di ricerca archeologia licatese) e gli archeologi e gli studenti del Finziade project.