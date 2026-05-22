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Scomparsa donna di 80 anni a Sciacca, al via le ricerche

Da questa mattina si sono perse le tracce di Concetta Truglio, 80 anni

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Da questa mattina si sono perse le tracce di Concetta Truglio, 80 anni, di Sciacca. L’anziana si sarebbe allontanata – senza cellulare né documenti – dalla sua abitazione in contrada Bellante-Foggia. A lanciare l’allarme è stato il figlio della donna che, non avendo più sue notizie, ha chiesto aiuto. Al via le operazioni di ricerche che, al momento, non hanno dato purtroppo gli esiti sperati. 

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