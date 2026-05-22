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Scomparsa donna di 80 anni a Sciacca, al via le ricerche
Da questa mattina si sono perse le tracce di Concetta Truglio, 80 anni
Da questa mattina si sono perse le tracce di Concetta Truglio, 80 anni, di Sciacca. L’anziana si sarebbe allontanata – senza cellulare né documenti – dalla sua abitazione in contrada Bellante-Foggia. A lanciare l’allarme è stato il figlio della donna che, non avendo più sue notizie, ha chiesto aiuto. Al via le operazioni di ricerche che, al momento, non hanno dato purtroppo gli esiti sperati.
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Redazione
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