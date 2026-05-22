Agrigento

Gianluca Mazzarella live al Teatro della Posta Vecchia: “canto il sud e la mia terra”

Il cantautore agrigentino ha portato nel live i brani dell'album "Sud"

Pubblicato 1 ora fa
Da Irene Milisenda



“Un’emozione meravigliosa cantare qui, un viaggio di ritorno e questa tappa finale spero possa essere anche un trampolino per continuare e arrivare ancora più lontano. Al pubblico spero di aver trasmesso amore, amore per la nostra terra, per la nostra città, amore per la letteratura, per la musica, amore per l’emozione che da tutto questo può nascere nel momento in cui si uniscono persone che hanno che delle passioni e che si ritrovano sul palco a cantare quello che hanno dentro”. Cosi il cantautore agrigentino Gianluca Mazzarella a margine del live che si è svolto al Teatro della Posta Vecchia di Agrigento. Sul palco il cantante ha portato i brani del suo album “Sud” che rappresenta un vero viaggio musicale tra ricordi, tradizioni e identità mediterranea. Le canzoni raccontano scorci di vita quotidiana, paesaggi e sentimenti profondamente legati alla Sicilia, con uno stile capace di unire poesia e sonorità contemporanee. Non è stato solo un concerto ma un vero e proprio racconto in musica della Sicilia.

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