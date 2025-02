Elisa Vaccaro è il nuovo vice prefetto vicario di Agrigento 

Il Prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo, ha proceduto alla nomina della dott.ssa Elisa Vaccaro quale nuovo Vice Prefetto Vicario della Prefettura di Agrigento, incarico che ricoprirà in sostituzione del dott. Massimo Signorelli.

La dott.ssa Vaccaro vanta un’esperienza di grande valore nell’Amministrazione Civile dell’Interno, avendo ricoperto ruoli di rilevante responsabilità, tra cui, fino ad oggi, quello di Capo di Gabinetto della Prefettura di Agrigento. In tale funzione, ha coordinato in modo strategico le principali attività istituzionali della Prefettura, gestendo con particolare attenzione le problematiche di rilevanza territoriale e affrontando in prima linea situazioni di emergenza. Importante è stata anche la sua missione presso il Gabinetto del Ministro dell’Interno, nell’Ufficio Affari Internazionali, esperienza che le ha permesso di acquisire una visione approfondita della governance centrale. Recentemente, ha ricoperto anche l’incarico di Presidente reggente della Commissione Territoriale di Agrigento per il riconoscimento della protezione internazionale, un ruolo di particolare delicatezza legato alla gestione delle politiche migratorie.

In questi anni, la dott.ssa Vaccaro si è occupata attivamente anche di diverse tematiche legate alla gestione dei flussi migratori a Lampedusa. Inoltre, la dott.ssa Vaccaro è stata recentemente chiamata a presiedere l’Organismo Straordinario di Liquidazione (OSL) del Comune di Licata, incarico che comporta la gestione di complesse attività di risanamento finanziario dell’ente locale.

La nomina della dott.ssa Elisa Vaccaro a Vice Prefetto Vicario rappresenta un segno di continuità e consolidamento della macchina amministrativa della Prefettura, conferendo a una figura di comprovata esperienza e alto profilo istituzionale la responsabilità di un ruolo di fondamentale importanza.