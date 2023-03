Emanuele Ricifari nuovo questore di Agrigento

Emanuele Ricifari è il nuovo questore di Agrigento. Prenderà servizio nella città dei templi domattina,come disposto con provvedimento del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, e prenderà il posto di Rosa Maria Iraci. Ricifari, catanese di 61 anni, lascia la Questura di Caltanissetta dove ha ottenuto brillanti risultati.

Stamani ha salutato Caltanissetta affermando: “Lascio anche un contesto istituzionale felice, tra le autorità pubbliche della provincia si è creato un clima di collaborazione e di rispetto che ha garantito un’azione sinergica importante e più efficiente – ha detto Ricifari – . Per un siciliano orgoglioso delle proprie origini è stata una soddisfazione doppia, che diventerà tripla visto che resto, come desideravo, in Sicilia. Non è mai facile lavorare in Sicilia ma per chi ha le chiavi di lettura date dalla genetica e dalla comune origine è certo meno complesso”.