Agrigento

Le ricerche di Marianna, l’arcivescovo Damiano: “Siamo tutti gravati dal peso dell’attesa”

Lo dice l’arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano, intervistato questa mattina da Grandangolo in merito alle ricerche di Marianna Bello

Pubblicato 51 minuti fa
Da Irene Milisenda



“I fatti accadono e tanti di questi sono carichi di tragicità. Quello di Favara è uno di questi.” Lo dice l’arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano, intervistato questa mattina da Grandangolo in merito alle ricerche di Marianna Bello, la trentottenne di Favara ormai disperda da undici giorni. 

Il capo della chiesa agrigentina prosegue: “Le ricerche continuano, l’apparato dei soccorsi è stato ed è attento, preciso e non si ferma. Andiamo avanti, dobbiamo reggere gli accadimenti della vita anche se ci mettono davanti a grandi sfide ma dobbiamo assumerli con tutte le difficoltà che si sono. Tutti noi siamo gravati dal peso dell’attesa, e più giorni passano più questo peso diventa forte. Andiamo avanti con fiducia e realismo”. 

