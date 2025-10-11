Ultime Notizie

Mafia, arrestato in Germania esponente del clan Brunetto: era ricercato da quasi un anno

L'uomo era ricercato da febbraio scorso, quando si era reso irreperibile

Pubblicato 49 minuti fa
Da Redazione

E’ stato rintracciato a Georgsmarienhutte, in Germania, Filippo Scuderi, 32 anni, messinese, destinatario dell’ordine di carcerazione emesso dalla Procura generale presso la Corte d’appello di Messina a seguito di una condanna definitiva a otto anni e alla misura di sicurezza della liberta’ vigilata per tre anni. Il provvedimento scaturisce dall’operazione Fiori di Pesco, l’indagine della Direzione distrettuale antimafia di Messina che ha documentato l’influenza del clan Brunetto di Fiumefreddo di Sicilia nella fascia della Valle dell’Alcantara messinese.

Il clan era organizzato in cellule autonome, ompegnate in estorsioni mafiose e altri reati contro il patrimonio sul territorio. L’uomo era ricercato da febbraio scorso, quando si era reso irreperibile, finche’ la polizia della Bassa Sassonia, su attivazione dei carabinieri della compagnia di Taormina, ha dato esecuzione a un mandato d’arresto europeo. Sono in corso le procedure per la consegna dell’arrestato all’autorita’ giudiziria italiana.

