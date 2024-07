Esplode centralina Enel, panico in ristorante a San Leone

Fiamme a San Leone. Un incendio è divampato in serata a pochi passi dal ristorante pizzeria Pistritto, nel cuore del quartiere Balneare. Il rogo probabilmente è stato innescato da una centralina Enel esterna. Le fiamme, in breve tempo, hanno scatenato il panico tra i tanti clienti che stavano cenando. Le persone sono scappate fuori dal locale, fuggendo in strada.