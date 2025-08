Euroform e Guadagni Spa insieme per la formazione: al via il corso per Tecnico Meccatronico delle Autoriparazioni ad Agrigento

Due realtà d’eccellenza del panorama siciliano uniscono le forze per costruire opportunità concrete di crescita e valorizzazione del territorio. Euroform, Scuola Professionale dei Mestieri, e Guadagni Spa, azienda storica dell’automotive e partner del gruppo Stellantis, danno ufficialmente il via a una partnership strategica per promuovere il nuovo corso gratuito di Tecnico Meccatronico delle Autoriparazioni finanziato dalla Regione Sicilia nell’ambito dell’Avviso 7/2023 PR FSE – Sicilia 2021/2027.

Il corso, della durata di 500 ore, si rivolge a lavoratori non occupati tra i 18 e i 65 anni non compiuti, in possesso di almeno la licenza media.

Guadagni Spa, metterà a disposizione la propria esperienza, i propri locali, accogliendo alcuni corsisti per uno stage formativo direttamente in azienda. Un’occasione preziosa per applicare sul campo le competenze acquisite in aula e toccare con mano il lavoro all’interno di una realtà d’eccellenza nel settore automobilistico.

«In un mondo sempre più orientato verso le specializzazioni meccatroniche e l’elettrificazione del parco circolante – afferma la Guadagni Spa – sentiamo la responsabilità di contribuire attivamente alla formazione di figure specializzate. Per questo, abbiamo scelto di affiancarci ad Euroform, in un progetto che unisce innovazione, competenza e visione del futuro.»

Un’iniziativa che si colloca tra le azioni di “responsabilità sociale d’impresa” della Guadagni Spa, da sempre attenta allo sviluppo del capitale umano e alla valorizzazione del territorio siciliano.

Euroform, da parte sua, prosegue con determinazione la sua missione educativa, offrendo percorsi professionalizzanti che rispondono alle reali esigenze del mercato del lavoro: un ponte tra formazione e impresa, tra scuola e professione.

«Quando due grandi realtà del territorio collaborano, si genera valore, ma soprattutto opportunità per la comunità»

Il corso si svolgerà presso la sede Euroform di Agrigento, in Piazzale F.lli Rosselli 1. Per informazioni e iscrizioni:

Numero Verde: 800 303011

– WhatsApp: 327 8861025

Un’opportunità da cogliere, un’iniziativa concreta che mette insieme due pilastri del

territorio per creare formazione, occupazione e valore condiviso nella comunità.