Sciacca, Cordaro consegna le opere per la realizzazione dell’impianto depurazione 

Sono state consegnate oggi le opere relative alla realizzazione dell’impianto di depurazione di Sciacca. L’incontro è avvenuto al Comune alla presenza del sub commissario per la depurazione Toto Cordaro, del sindaco di Sciacca Fabio Termine, dei rappresentanti dell’Assemblea territoriale idrica di Agrigento, dell’Azienda idrica comuni agrigentini e dei tecnici della Struttura commissariale per la Depurazione.

“Con la consegna del depuratore di Sciacca un altro importante tassello va al proprio posto – ha detto Toto Cordaro – Proseguiamo con l’azione di rigenerazione del sistema nell’Isola secondo il timing che ci siamo imposti e nell’interesse dei siciliani, a cui vogliamo restituire nei tempi più brevi possibili standard adeguati di servizi da fruire”. Cordaro ha, inoltre, aggiunto: “La Struttura sta portando avanti, con il lavoro costante e competente di tecnici e giuristi, un lavoro fatto di azioni concrete e di risultati tangibili, che guarda all’esclusivo interesse di ambiente e tutela dei nostri straordinari territori”.

L’intervento, che ha permesso di incrementare la potenzialità del depuratore, amplia la platea degli abitanti equivalenti a quasi 50mila e consente di trattare la porzione residua del centro abitato, nonché le frazioni Foggia e San Marco.

L’impianto garantirà un trattamento delle acque più efficace oltre che il pieno rispetto dei limiti di emissione allo scarico, contribuendo alla salvaguardia del mare e dell’ambiente costiero e garantendo, al contempo, un risparmio quantificabile in 170 mila euro/anno.

Il valore complessivo dei lavori è di € 5.600.000,00 ed è inserito nell’ambito del programma nazionale di adeguamento degli impianti di collettamento, fognatura e depurazione avviato per porre rimedio alle infrazioni europee (sentenze C-565/10, C-251/17, C-85/13).