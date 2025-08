Contromano con una minicar in autostrada, scorta del procuratore Vella salva due ragazzine 

Ieri pomeriggio sulla autostrada A29, nei pressi dello svincolo di Castelvetrano, due militari dei Baschi Verdi della Guardia di Finanza di Gela, di scorta al Procuratore Capo Salvatore Vella, mentre si trovavano in autostrada si accorgevano di due autoarticolati che improvvisamente deviavano pericolosamente dalla loro traiettoria, per evitare qualcosa.

Subito dopo l’auto di scorta si trovava di fronte una microcar che viaggiava contromano, in corsia di sorpasso, in direzione Mazara del Vallo. I due finanzieri, con grande prontezza, fermano le due ragazze e, mettendo l’auto di scorta di traverso sulla autostrada con i lampeggianti accesi, invitavano la microcar a lasciare immediatamente l’autostrada imboccando lo svincolo di Castelvetrano, dopo aver fatto una inversione a U in autostrada. Le due giovani mazaresi, nell’immediatezza sembravano non rendersi conto di aver rischiato seriamente la vita, sfiorando più volte lo scontro contro i veicoli che procedevano verso Palermo, compresi i due camion che precedevano l’auto della Procura di Gela.

Raggiunte dai genitori, le ragazze e i loro familiari sono scoppiati in un pianto a dirotto. Le due famiglie coinvolte hanno ringraziato i due finanzieri di Gela, consapevoli che le loro figlie sono ancora vive soltanto grazie alla presenza di spirito e alla pronta reazione dei militari, che hanno impedito l’ennesima strage della strada di questa estate.