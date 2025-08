Noche de fuego a Cattolica Eraclea, il sindaco Borsellino: “divertitevi in modo responsabile”

La “Noche de fuego”, il party reggaeton più infuocato della Sicilia per la quinta volta torna nella piazza Roma di Cattolica Eraclea. L’evento è in programma questa sera e a tal proposito il primo cittadino Santo Borsellino ha voluto lanciare un appello a tutti i giovani che questa sera si recheranno in piazza per il party più cool del momento.

“Invito tutti a comportarsi bene al fine di assicurare una buona riuscita alla serata. Divertitevi in modo responsabile”, dice il sindaco. “Vi informo, anche, che ci sarà il servizio navetta che dai rifornimenti di benzina, porterà in piazza. Inoltre, sono stati inseriti dei bagni chimici nella villetta anti mafia, al fine di evitare l’utilizzo di spazi pubblici per esigenze fisiologiche”; ha concluso il primo cittadino Borsellino.