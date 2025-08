Licata, vasto incendio lambisce abitazioni: paura tra i residenti

Un incendio è divampato nella serata di ieri in pieno centro a Licata, sul costone che sovrasta la via Marconi. Momenti di apprensione per le fiamme alte che hanno minacciato alcune abitazioni. Sono stati i residenti della zona ad allertare i Vigili del fuoco di corso Argentina, che hanno impiegato varie ore prima di avere la meglio sull’incendio a causa del forte vento che alimentava le fiamme.

Presenti oltre i volontari della protezione civile che hanno supportato le attività di spegnimento del rogo anche le forze dell’ordine. Fortunatamente non si registrano feriti ma solo tanta panico e paura tra i residenti.