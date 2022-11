Faida Favara – Liegi, omicidio Ferraro: assoluzione definitiva per Gastoni

INTIMIDAZIONI

Sindaci dell’agrigentino scrivono al ministro dell’Interno: “Noi bersagli dell’odio sociale”

MAFIA

Favara, omicidio Ferraro: definitiva l’assoluzione di Calogero Gastoni

GIUDIZIARIA

Licata, feto morto al nono mese di gravidanza: lunedì autopsia

Canicattì, spari contro l’auto dopo lite: pizzaiolo-pusher confessa

“Se non prendo il treno faccio saltare in aria la stazione”, arrestato due volte in quattro giorni

Naro, spara al vicino di casa ma colpisce un passante: condannato a sei anni

POLITICA

Ecco la nuova Assemblea regionale siciliana, al via legislatura: 8 i deputati agrigentini

COVID

Zappia (Asp Agrigento): “Numeri sotto controllo, programmiamo il post-Covid”

CULTURA

Al Minerva di Campobello di Licata le foto e un film di Diego Romeo

L’autore di Fabio Girelli

L’INTERVISTA

Le Province siciliane fanno a gara nel mantenere le ultime posizioni – Diego Romeo intervista Mario Gaziano

