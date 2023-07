Festa di San Calogero, Codacons: “dove sono i bagni per i fieristi ed utenti?”

“Come mai non ci sono bagni(per fieristi ed utenti), eppure si svolgono regolarmente, la fiera mercato di Piazza Ugo La Malfa, di Piazzale Aldo Moro e la processione di San Calogero? Ci sfugge qualcosa? Sono al corrente la Prefettura e la Questura di questa disfunzione?” Sono questi gli interrogativi che si pone il Responsabile Regionale Trasparenza Enti Locali del Codacons Giuseppe Di Rosa.

“Lo scorso anno, continua Di Rosa, come sempre (per la mancanza atavica di bagni pubblici in città), con determina dirigenziale n. 1643 del 2.7.2022 è stato disposto un impegno di spesa per la collocazione di bagni chimici, come mai quest’anno non si ha notizia di nessun bagno né per le fiere né tantomeno per la processione? C’è stata una deroga alle leggi vigenti? Già che ci siamo, vogliamo ricordare a chi amministra, che anche i mercati rionali sono sforniti di servizi igienici (obbligo di legge anche per le amministrazioni pubbliche e requisito essenziale per il loro regolare svolgimento) , parliamo del Mercato del Venerdì Via Manzoni; Mercato del Lunedì Piazza del Vespro; Mercato del Martedì Villaggio Peruzzo;Mercato di animali e materiale vario Prima domenica del mese Villaseta, Mercato Coldiretti Villa Bonfiglio, Piazza Ugo La Malfa, San Leone. La gestione, la direzione ed il funzionamento dei Mercati all’ingrosso della filiera Agroalimentare e del settore ittico, sono disciplinati, dopo la loro costituzione da parte del consiglio comunale della città che li ospita, da apposito Regolamento, deliberato sempre dal Consiglio Comunale ai sensi della legge 125 del 25-3-1959, dal D.M. 10-4-1970 e dal D.P. Reg. 25-10-1989. Nel mercato, è ammessa la vendita all’ingrosso di tutti i prodotti agricoli o ittici, freschi, essiccati o trasformati destinati all’alimentazione umana, nonché dei fiori, delle piante ornamentali e delle sementi. I mercati settimanali rionali e le fiere invece sono determinati in base alla LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 01-03-1995 integrata dalla Legge 2 del 1996, assolutamente disattese in molti punti in essa contenuti, specie nei servizi ad utenti e commercianti? Così come già scritto più volte, la nostra associazione è a disposizione dell’amministrazione attiva per confronti costruttivi che portino Agrigento ad essere una città normale dove i servizi agli utenti siano efficaci e funzionali”, conclude il responsabile del Codacons.