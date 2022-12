Flc Cgil di Agrigento, eletta la nuova segreteria provinciale 

L’assemblea provinciale della FLC CGIL alla presenza del segretario provinciale della CGIL Alfonso Buscemi e del segretario regionale della FLC Adriano Rizza, ha eletto oggi all’unanimità il nuovo segretario provinciale della FLC Damiano Dimino e la nuova segreteria provinciale composta da: Maria Concetta Barba, Giuseppe Gueli, Maria Luisa Marotta e Rossella De Marco.

Il nuovo segretario sostituisce l’uscente Gaetano Bonvissuto che ha guidato la categoria per due mandati al quale il nuovo segretario e tutta l’assemblea hanno tributato i più calorosi ringraziamenti per il lavoro svolto.”

La scuola spesso viene utilizzata dalla politica per fare cassa questo atteggiamento ha creato seri problemi per il mantenimento della qualità della scuola italiana – dichiara il neo segretario generale Di Mino – così come non ci piace il progetto dell’attuale Governo sulla autonomia differenziata siamo già scesi in piazza per contrastarla e siamo pronti ad attuare tutte le iniziative opportune per non fare andare in porto questo progetto”.